«Когда собираются все свои»: Песошин и Коробченко отмечают Сабантуй в Челнах

В Набережных Челнах стартовал Сабантуй – один из самых любимых и долгожданных национальных праздников, который ежегодно собирает на одной площадке представителей разных районов, поколений и профессий. Поздравить горожан с праздником приехал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

На открытии Сабантуя в числе почетных гостей также присутствовали Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, глава Мамадышского района Вадим Никитин, глава Муслюмовского района Альберт Хузин, глава Елабужского района Рустем Нуриев, руководитель исполкома Тукаевского района Камиль Назмиев и многие другие.

Особым моментом стало знакомство высоких гостей с гончарным делом – традиционным булгарским ремеслом. Премьер-министр Алексей Песошин оставил свою подпись на только что изготовленном чайничке, став участником живой демонстрации народных традиций.

«Набережные Челны – город без района, но мы всегда чувствуем поддержку со стороны наших соседей, – отметил в своем выступлении Олег Коробченко. – Сегодня с нами главы близлежащих территорий – те, кто работает на земле, кто кормит республику, обеспечивает продовольственную безопасность. Сабантуй – один из главных праздников, наполненный особой теплотой. Это день, когда собираются все родные, близкие, соседи. Сегодня я снова дома, среди своих – с семьей, друзьями и товарищами».

Сабантуй в Челнах традиционно проходит с размахом. С раннего утра работают национальные подворья, где можно отведать блюда татарской кухни, увидеть ремесленные мастер-классы и погрузиться в атмосферу деревенского быта.

Спортивные состязания и народные игры проходят на нескольких площадках: бег в мешках, перетягивание каната, лазанье на столб за призами, борьба на поясах и другие традиционные забавы вызывают живой интерес у детей и взрослых.

Театрализованное открытие Сабантуя началось в 11.00. В полдень на главной сцене выступит народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов с коллективом. Одновременно стартуют скачки – еще один неотъемлемый элемент праздника. В 13:00 начнется национальная борьба – корэш, финальные поединки которой запланированы на 17:00.

С 18 до 21 часа намечена концертная программа с участием артистов. Кульминацией вечера станет выступление любимца публики – Фирдуса Тямаева, который выйдет на сцену в 21.00 и зажжет праздник вместе с челнинцами.

Днем ранее на ипподроме в Набережных Челнах прошел Сабантуй для особенных участников.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Подробнее о том, как проходят торжества, читайте в статье: Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар.