На Сабантуе в Буинске представили уникальный макет по мотивам легенды о 12 воительницах

Фото: ГУП «Татинвестгражданпроект»

В Буинске сегодня отметили Сабантуй – на праздничной площадке собрались порядка пяти тысяч жителей и гостей города. Кульминацией праздника стало воссоздание легенды о 12 воительницах города в виде уникального макета. В уменьшенном масштабе он детально отражает всю сюжетную линию истории.

Разработала макет мастерская ГУП «Татинвестгражданпроект». События происходят в Тайной крепости, которая когда-то находилась между современным Буа-Аланом и круглым озером. Окружают ее живописные леса, синяя река. В центре событий – девушки-воительницы, которые сражаются против иноземных захватчиков, пытающихся поработить их родину.

«Макет делали два специалиста, работали над ним в течение двух недель, — рассказала „Татар-информу“ представитель застройщика ГУП „Татинвестгражданпроект“ Кира Маслова. — У нас на базе предприятия работает своя макетная мастерская, там есть функция создать макет любого будущего здания».

В планах – передать макет музею в Буинске, так что в будущем увидеть его смогут все желающие жители и гости города, добавила Маслова.

Отметим, что участие в праздновании Сабантуя в Буинске приняли вице-премьер Лейла Фазлеева, глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и многие другие.

Напомним, сегодня во многих городах и районах Татарстана отмечают Сабантуй. К жители и гостям республики с поздравлениями сегодня с утра обратился Раис РТ Рустам Минниханов, отметив, что татарский национальный праздник объединяет людей разных национальностей и помогает в сохранении традиций