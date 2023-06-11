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На Сабантуе в Апастово презентовали самый большой чак-чак в Заволжской зоне
В Апастово проходит национальный праздник Сабантуй. Гостям и участникам здесь был презентован самый большой чак-чак в Заволжской зоне, вес которого превысил 150 килограмм. Им угостили всех желающих, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Праздник начался с театрализованного пролога «Сандык тулы байлык — сандык тулы сер!». Апастовцев и гостей района поздравил глава муниципального образования Айрат Зиганшин.
Он отметил, что Сабантуй знаменует завершение весенне-полевых работ, возвращает нас к родным истокам и национальным традициям, обеспечивает неразрывную духовную связь поколений. По его словам, в Год национальных культур и традиций, объявленный в Татарстане, это имеет еще большее значение.
«Мы помним славную историю наших предков, гордимся своим настоящим и уверенно смотрим в будущее», — произнес Зиганшин.
Для гостей Сабантуя работали сельские подворья, где были представлены татарский, русский и чувашский дома.
Желающие могли ознакомиться с выставкой картин членов Союза художников РТ «Татарский аргамак».
Утром состоялись конные скачки, затем в течение всего дня батыры определяли самого сильного в национальной борьбе корэш.
Пришедшие на праздник могли попробовать свои силы в народных играх — беге в мешке, с коромыслами, на лыжах, с ложкой во рту, бой мешками на бревне, бой мешками над водой, перетягивании палки, каната и других. Также можно было помериться силами в волейболе, армрестлинге, поднятии гири и сдаче норм ГТО.
На Сабантуе в Апастово есть традиционная для здешних краев игра — «Поймай рыбку». Первую пойманную рыбу глава района Айрат Зиганшин подарил одному из маленьких гостей. Также он не удержался и принял участие в армрестлинге, где победил своего соперника.
В финале заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин устроил праздничный концерт.
Во многих городах и районах республики в эти выходные отмечают Сабантуй. К жителям и гостям региона с поздравлениями обратился Раис РТ Рустам Минниханов, отметив, что татарский национальный праздник объединяет людей разных национальностей и помогает в сохранении традиций.
Фото: «Апастово-информ».
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