На Сабантуе в Апастово презентовали самый большой чак-чак в Заволжской зоне

В Апастово проходит национальный праздник Сабантуй. Гостям и участникам здесь был презентован самый большой чак-чак в Заволжской зоне, вес которого превысил 150 килограмм. Им угостили всех желающих, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Праздник начался с театрализованного пролога «Сандык тулы байлык — сандык тулы сер!». Апастовцев и гостей района поздравил глава муниципального образования Айрат Зиганшин.

Он отметил, что Сабантуй знаменует завершение весенне-полевых работ, возвращает нас к родным истокам и национальным традициям, обеспечивает неразрывную духовную связь поколений. По его словам, в Год национальных культур и традиций, объявленный в Татарстане, это имеет еще большее значение.

«Мы помним славную историю наших предков, гордимся своим настоящим и уверенно смотрим в будущее», — произнес Зиганшин.

Для гостей Сабантуя работали сельские подворья, где были представлены татарский, русский и чувашский дома.

Желающие могли ознакомиться с выставкой картин членов Союза художников РТ «Татарский аргамак».

Утром состоялись конные скачки, затем в течение всего дня батыры определяли самого сильного в национальной борьбе корэш.

Пришедшие на праздник могли попробовать свои силы в народных играх — беге в мешке, с коромыслами, на лыжах, с ложкой во рту, бой мешками на бревне, бой мешками над водой, перетягивании палки, каната и других. Также можно было помериться силами в волейболе, армрестлинге, поднятии гири и сдаче норм ГТО.

На Сабантуе в Апастово есть традиционная для здешних краев игра — «Поймай рыбку». Первую пойманную рыбу глава района Айрат Зиганшин подарил одному из маленьких гостей. Также он не удержался и принял участие в армрестлинге, где победил своего соперника.

В финале заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин устроил праздничный концерт.

Во многих городах и районах республики в эти выходные отмечают Сабантуй. К жителям и гостям региона с поздравлениями обратился Раис РТ Рустам Минниханов, отметив, что татарский национальный праздник объединяет людей разных национальностей и помогает в сохранении традиций.