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На Сабантуе в Апастово испекли 150-килограммовый баурсак
На Сабантуе в поселке Апастово было представлено самое большое в Заволжской зоне Татарстана национальное блюдо — 150-килограммовый баурсак.
На приготовление баурсака ушло 1,2 тыс. яиц, 15 килограммов сахарного песка и 6 килограммов меда.
Баурсак делали повара под руководством Лилии Зайнуллиной. Также было приготовлено еще одно национальное блюдо — 50-килограммовый эчпочмак.
Помимо этого, повара под руководством Тимура Гузельбаева сделали 500 обычных треугольников и угостили гостей праздника.
Повара приготовили начинку, очистив 20 килограммов картофеля и нарезав 20 килограммов конины. Национальных блюд хватило на всех гостей районного Сабантуя.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Сабантуе в Набережных Челнах выступит Салават Фатхетдинов, а за титул абсолютного батыра и главный приз — автомобиль «Лада Веста» сразятся 300 борцов.
Материал подготовлен при участии Лейлы Шигабеевой.
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