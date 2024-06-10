На Сабантуе в Апастово испекли 150-килограммовый баурсак

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

На Сабантуе в поселке Апастово было представлено самое большое в Заволжской зоне Татарстана национальное блюдо — 150-килограммовый баурсак.

На приготовление баурсака ушло 1,2 тыс. яиц, 15 килограммов сахарного песка и 6 килограммов меда.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Баурсак делали повара под руководством Лилии Зайнуллиной. Также было приготовлено еще одно национальное блюдо — 50-килограммовый эчпочмак.

Помимо этого, повара под руководством Тимура Гузельбаева сделали 500 обычных треугольников и угостили гостей праздника.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Повара приготовили начинку, очистив 20 килограммов картофеля и нарезав 20 килограммов конины. Национальных блюд хватило на всех гостей районного Сабантуя.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Сабантуе в Набережных Челнах выступит Салават Фатхетдинов, а за титул абсолютного батыра и главный приз — автомобиль «Лада Веста» сразятся 300 борцов.