«Лада Веста», 300 батыров и внушительный призовой фонд: в Челнах отметят Сабантуй

В 2024 году Сабантуй в Набережных Челнах пройдет 15 июня. Программа праздника на этот раз будет посвящена Году семьи и 400-летию Автограда, рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя исполкома города Винер Харисов.

В 10 часов утра в парке «Прибрежный» для жителей и гостей Челнов начнут свою работу малые майданы «Сказка» и «Деревенька». Сказочный мир будет ждать детей и взрослых на площадке детского городка «Сказка». Ребята смогут принять участие в мастер-классах по печатной графике, раскраске национальных костюмов и изготовлению бумажной пластики «Птица мира», научиться ткать на станке килим, а также пройти увлекательный квест «Родные истоки». В ходе квеста они ознакомятся с историей национальных музыкальных инструментов и попробуют себя в роли начинающих музыкантов.

«Здесь можно будет увидеть любимых сказочных героев, праздничную концертную программу с участием лучших детских коллективов города, принять участие в интерактивных площадках, национальных и спортивных играх. Все участники состязаний будут награждены утешительными и сладкими призами. Также на площадке будет организована фотозона», — пояснил спикер.

В стилизованной «Деревеньке» гости праздника смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в городе Набережные Челны. Оформление главного дома окажется выполнено в стиле татарской избы начала XIX века. С наружной стороны строение украсят веники и травы, на улице будет стоять крупорушка с полотенцем. В доме поставят ткацкий станок: гостям предложат соткать «Ковёр дружбы», который будет передан в музей города.

На всей территории татарского подворья будет организована ярмарка изделий народных художественных промыслов мастеров Татарстана: татарские костюмы, национальная одежда, головные уборы, обувь, мусульманская одежда, выставка сувенирных изделий.

Помимо прочего, дети могут посетить мини-зоопарк. Там будут представлены домашние животные: козы, коровы, лошади, куры, ослики, пони, гуси, индюки.

На территории парка «Прибрежный» можно будет ознакомиться с выставкой уникальных сельхозмашин.

В 11 часов на центральном майдане начнется театрализованная программа «Сабантуй — праздник земли родной».

В представлении будут представлены традиции первых поселенцев, сохранившиеся до сегодняшних дней, и затронуты темы семейных ценностей. Артисты, вокальные и хореографические коллективы исполнят известные народные танцы и песни, композиции о любви к родному краю.

В постановке окажется задействовано примерно 1,5 тыс. человек: студенты высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся общеобразовательных школ, участники хореографических и вокальных коллективов.

«Самым ожидаемым соревнованием по-прежнему остается национальная борьба корэш. Сильнейшие спортсмены города поборются за звание абсолютного батыра „Сабантуя-2024“, который получит в награду традиционный приз — барана и автомобиль марки „Лада Веста“. На сегодняшний день на соревнования заявились 300 борцов. В прошлом году было около 200. Призовой фонд серьезно увеличен — до 2 млн рублей», — отметил Винер Харисов.

В полдень на городском ипподроме начнутся традиционные конные соревнования. Победители и призеры также получат денежные призы.

«Сабантуй — это прекрасная возможность окунуться в атмосферу праздника, поучаствовать в играх и спортивных состязаниях для детей и взрослых! Пусть Сабантуй подарит нам ощущение тепла и уюта и даст силы для созидания», — заключил замруководителя исполкома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Сабантуе в Челнах выступит Салават Фатхетдинов.