На руководство «Калашникова» возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Против нескольких руководителей АО «Концерн Калашников» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления… в отношении неустановленных лиц из числа руководства АО «Концерн Калашников», – написано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что обвинение по этому делу уже предъявлено экс-директору по закупкам и логистике концерна Ксении Гращенковой. Сейчас она находится под стражей в СИЗО, ей грозит до десяти лет лишения свободы.