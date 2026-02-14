news_header_top
Происшествия 14 февраля 2026 14:30

На руководство «Калашникова» возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Против нескольких руководителей АО «Концерн Калашников» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления… в отношении неустановленных лиц из числа руководства АО «Концерн Калашников», – написано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что обвинение по этому делу уже предъявлено экс-директору по закупкам и логистике концерна Ксении Гращенковой. Сейчас она находится под стражей в СИЗО, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

