Экс-директора «Калашникова» арестовали за хищения при выполнении гособоронзаказа

Суд в Москве отправил под арест еще на два месяца экс-директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Ее обвиняют в хищениях при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС.

«Задержана экс-директор по закупкам и логистике АО «Концерн «Калашников» Ксения Гращенкова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия)», – рассказал источник из правоохранительных органов.

Гращенковой грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится в московском СИЗО.