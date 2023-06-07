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Руc Тат
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Происшествия 7 июня 2023 14:01

На родителя ребенка, который на квадроцикле едва не попал под машину, составили протокол

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В отношении одного из родителей 4-летнего мальчика, который чуть не попал под колеса большегруза управляя квадроциклом, составили административный протокол, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Протокол был составлен по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка.

«Семья из Казани. Материалы дела переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних», – уточнил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел в деревне Чэчэкле Спасского района РТ. Ребенок, управляя квадроциклом, передвигался по дорогам без контроля взрослых. В результате он чуть не попал под колеса большегруза.

#квадроцикл #Спасский район
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