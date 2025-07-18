На родину жены – с благодарностью: Герой России Владимир Тесло приехал в Мамадыш

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

В преддверии республиканского праздника Питрау, который по традиции пройдет в деревне Зюри, Мамадышский район принимает особого гостя. С Героем России Владимиром Тесло встретился глава района Вадим Никитин. Офицер сейчас находится в отпуске и приехал на малую родину своей супруги Эльвиры, уроженки Мамадышского края.

Во время встречи Вадим Никитин поблагодарил Владимира Тесло за мужество, преданность службе и ежедневный ратный труд, благодаря которому в стране сохраняются мир и спокойствие. В знак признательности глава района вручил герою памятный подарок и пригласил его вместе с семьей на завтрашний праздник Питрау.

История знакомства Владимира и Эльвиры началась в Казани, где девушка приехала навестить своего брата Альберта — тоже военнослужащего. Он прошел СВО и после ранения продолжает службу в Крыму. Судьба свела их в армейской атмосфере, и теперь офицерская семья находит время для коротких, но теплых встреч в родных краях.

Планируется, что Владимир Тесло станет почетным гостем праздника Питрау. Его участие придаст особую атмосферу уважения и благодарности в этот день, наполненный национальными традициями, песнями, спортивными состязаниями и единением.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.