На реставрацию храма-памятника на реке Казанке выделено 300 млн рублей

В Казани в этом году возобновилась реставрация храма-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанке. На реализацию первого этапа работ из федерального и республиканского бюджетов выделено 300 млн рублей. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на 54-м заседании Госсовета РТ.

«Приступили к противоаварийным мероприятиям. Проект сложный, комплексный. Помимо реставрации и восстановления внутреннего убранства предстоит берегоукрепление и гидроизоляция памятника», – рассказал спикер.

Решается вопрос по благоустройству территории, транспортно-пешеходному доступу к храму, добавил он.

Гущин отметил, что в этом году также приступили к восстановлению четырех объектов Казанского Богородицкого монастыря. В частности, будут восстановлены храм Николы Тульского, настоятельский корпус, здания сестринского корпуса и церковно-приходской школы.

«Задача – вернуть зданиям исторический облик после длительного использования памятников под табачную фабрику», – уточнил он.

Кроме того, в этом году после реставрации обновится одна из старейших в республике каменных мечетей – Аль-Марджани, расположенная на улице Каюма Насыри в Казани. «Здесь завершены работы по усилению всех конструкций. Фасадам вернули исторический облик», – подчеркнул руководитель комитета.

За счет благотворительных средств в этом году завершится реставрация Новослободской мечети на улице Меховщиков в Казани, продолжил он.

По словам Гущина, сейчас идет подготовка проектной документации по башне Сююмбике в столице Татарстана. «Конечная цель – пространство внутри башни сделать безопасным и доступным для туристов», – пояснил он.

В Татарстане на государственной охране находится более 5,9 тыс. объектов. Ежегодно из республиканского бюджета выделяется около 4 млрд рублей на решение вопросов этой отрасли.