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Гущин: Башне Сююмбике в Казани ничего не угрожает
Разрушения кирпичной кладки башни Сююмбике имели место быть, но на данный момент ей ничего не угрожает, рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Были проведены обследования здания, в том числе и с применением лазерных технологий. Ничего ей сегодня не угрожает», — заверил Гущин.
Он также отметил, что работы по ее реставрации идут поэтапно: сначала проводятся противоаварийные мероприятия, готовы результаты обследований и проектных решений.
«Второй этап — приспособление башни, она должна быть вовлечена в туристический кластер и быть доступной для посещения туристов», — сказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Напомним, накануне Центробанк представил обновленные купюры. Башня Сююмбике появилась на банкноте номиналом в 1 тыс. рублей.
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