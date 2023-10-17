Гущин: Башне Сююмбике в Казани ничего не угрожает

Фото: © «Татар-информ»

Разрушения кирпичной кладки башни Сююмбике имели место быть, но на данный момент ей ничего не угрожает, рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Были проведены обследования здания, в том числе и с применением лазерных технологий. Ничего ей сегодня не угрожает», — заверил Гущин.

Он также отметил, что работы по ее реставрации идут поэтапно: сначала проводятся противоаварийные мероприятия, готовы результаты обследований и проектных решений.

«Второй этап — приспособление башни, она должна быть вовлечена в туристический кластер и быть доступной для посещения туристов», — сказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Напомним, накануне Центробанк представил обновленные купюры. Башня Сююмбике появилась на банкноте номиналом в 1 тыс. рублей.