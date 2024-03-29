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Прямая трансляция на «Татар-Информ»: 12-й Республиканский ифтар
Началась прямая трансляция 12-го Республиканского ифтара. Все, кто не смог попасть в «Казань Экспо» на данное мероприятие, смогут посмотреть его в режиме реального времени на YouTube-канале редакции.
Через кадры зрителям передадут всю атмосферу маджлиса, покажут все происходящее на сцене, а также выступления гостей.
Помимо этого, в прямом эфире будет показан коллективный ахшам-намаз, который многотысячный джамаат мусульман совершит вслед за Муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным и вместе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
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