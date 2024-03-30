На Республиканском ифтаре наставник и игроки «Рубина» встретились с Миннихановым

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

На состоявшемся в МВЦ «Казань Экспо» 12-м Республиканском ифтаре президент правления ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, главный тренер команды Рашид Рахимов и футболисты Марат Апшацев, Мирлинд Даку и Рустам Ашурматов встретились с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Представители «Рубина» также ознакомились с культурной программой мероприятия, составленной с учетом объявленного в России Президентом РФ Владимиром Путиным Года семьи. Позднее они приняли участие в коллективной молитве и последовавшей за ней трапезе. В процессе «рубиновцы» фотографировались с болельщиками клуба, посетившими ифтар.

«Рамадан — это самый важный месяц для всех мусульман. И мне очень приятно, что на таком масштабном мероприятии присутствовала наша команда „Рубин“, наш главный тренер. Могу гордиться ребятами <...>: они из разных стран, держат уразу, несмотря на сложный тренировочный процесс. Это масштабное и серьезное мероприятие, впечатления только положительные», – подвел итоги посещения ифтара президент правления ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

«Мы увидели масштаб этого важного мероприятия, и „Рубин“ не мог остаться в стороне этого. Мы хотели сюда приехать и рады, что смогли присутствовать. <...> То, что мы увидели, нас впечатлило. Очень важно быть частью такого события», — заметил в свою очередь главный тренер команды Рашид Рахимов.

Подробнее о событии читайте в материале «Татар-информа» Молитвы о жертвах теракта в Москве и 12 тыс. гостей: чем запомнился Республиканский ифтар.