На ремонт учреждений культуры Татарстана и других регионов выделено 675 млн рублей

Правительство России направит более 675 млн рублей на завершение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры в Татарстане и пяти других регионах. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«С помощью этих средств в 2024 году будут открыты 25 учреждений культуры в шести регионах», — отмечается в сообщении.

В Татарстане речь идет о капремонте Казанского театра юного зрителя и домов культуры. Кроме того, ДК будут обновлены в республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Чечня и Ставропольском крае.

Реконструкция театров и капитальный ремонт домов культуры в регионах ведется в рамках национального проекта «Культура» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начался капремонт Казанского ТЮЗа. Стоимость работ оценили в более чем 50 млн рублей.