Новые мосты и стоянка бронзового века: как в Татарстане идет реконструкция трассы М7

Общая протяженность участка реконструкции трассы М7 в Татарстане составляет 96,4 километра

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пропускная способность вырастет вдвое

Общая протяженность участка реконструкции трассы М7 в Татарстане составляет 96,4 километра, рассказал журналистам заместитель директора филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Набережных Челнах Николай Герасимов. По его словам, реконструкция позволит вдвое повысить пропускную способность дороги и увеличить скоростной режим. Кроме того, возрастет и безопасность движения, причем не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Николай Герасимов: «Реконструкция позволит вдвое повысить пропускную способность дороги и увеличить скоростной режим» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Количество полос на дороге вырастет с двух до четырех. На протяжении всего участка рабочие построят и реконструируют 10 транспортных развязок и 11 путепроводов, а также 8 мостов и 19 надземных пешеходных переходов.

На сегодняшний день в Актанышском и Мензелинском районах уже приступили к строительству 7 транспортных развязок, 7 мостовых сооружений, а также 13 пешеходных переходов.

На сегодняшний день специалисты заняты сборкой металлических конструкций пролетного строения моста Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мост через реку Мензеля построят к концу года

Одним из первых сданных проектов станет трехпролетный мост протяженностью 160 метров через реку Мензеля, строительство которого выполнено уже на 40%. Герасимов отметил, что завершить работы планируется в этом году.

На сегодняшний день специалисты заняты сборкой металлических конструкций пролетного строения моста. Уже собрано пять из тринадцати блоков массой 300 тонн, а общий вес пролетного строения составит около 800 тонн. Его первый этап планируют завершить к концу сентября этого года, после чего строители приступят к продольной надвижке на опоры моста.

После перезапуска движения на новый мост строители начнут реконструкцию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одновременно на объекте ведутся работы по возведению опор. Полностью построена опора №1. На второй опоре мостостроители монтируют опалубку и устройство подмостей для сооружения ригеля, на третьей опоре ведется устройство бетонной подготовки под основание ростверка, а на четвертой – армирование стоек опоры. Строительство всех четырех опор будет завершено к середине сентября», – рассказал Герасимов.

Он добавил, что после перезапуска движения на новый мост строители начнут реконструкцию старого мостового сооружения. Таким образом, после всех работ дорога станет четырехполосной. Кроме того, на всем протяжении моста установят освещение и бартерные ограждения.

Реконструкция трассы на одном из участков в Актанышском районе пока приостановлена из-за археологических раскопок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Актанышском районе до конца лета продолжатся археологические раскопки

Реконструкция трассы на одном из участков в Актанышском районе пока приостановлена из-за археологических раскопок. На сегодняшний день строители подвели земляные насыпи с обоих концов участка раскопок и ждут их окончания.

Николай Герасимов отметил, что такие ситуации, когда на месте строительства обнаруживают объекты культурного наследия, хороши с точки зрения культуры, однако для дорожников зачастую вызывают сильные задержки.

«Конкретно на этом объекте такой проблемы нет, потому что раскопки были заложены в проектную документацию, но бывают случаи, когда объекты культурного наследия находят неожиданно», – добавил Герасимов.

Максим Стародубцев: «Всего здесь находится порядка 30 погребений, а полностью завершить раскопки планируем к концу лета» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Археологи обнаружили погребения эпохи железного и бронзового веков. Всего здесь находится порядка 30 погребений, а полностью завершить раскопки планируют к концу лета. Об этом сообщил руководитель археологической экспедиции по изучению объекта культурного наследия «Чишмабашская стоянка I» Максим Стародубцев.

Данные дополнят представления ученых о культуре населения Восточного Закамья

Погребения впервые обнаружили еще в 2021 году в ходе историко-культурной экспертизы территории, прилегающей к участку реконструкции трассы. По словам Стародубцева, эта стоянка имеет два временных горизонта: XVII–XVI века до н.э. и II век до н.э.

На стоянке нашли следы, относящиеся к различным историческим эпохам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На стоянке нашли следы, относящиеся к различным историческим эпохам. Это осколки лепных керамических сосудов, фрагменты костей животных, металлического шлака. Артефакты рассредоточены на большой территории.

В захоронениях встречаются элементы костюмов, бронзовые пряжки и височные подвески. В отдельных погребениях выявлены единичные бронзовые наконечники стрел. Нашли даже коллективное захоронение, в котором было погребено пять человек.

В захоронениях встречаются элементы костюмов, бронзовые пряжки и височные подвески Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полученные данные помогут дополнить представления ученых о материальной и духовной культуре населения Восточного Закамья в эпоху бронзы и раннего железного века. Все находки, а также остеологический материал после лабораторного изучения передадут в Государственный музейный фонд.