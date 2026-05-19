news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 мая 2026 09:07

Четыре участка стен Казанского Кремля отреставрируют за 800 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм
Четыре участка стен Казанского Кремля отреставрируют за 800 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Около 800 млн рублей направят на работы по сохранению стен Казанского Кремля, входящего в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Ремонт и реставрация затронут четыре участка крепостных стен – прясла, то есть отрезки между башнями. Работы пройдут на следующих исторических участках Казанского Кремля, построенных в XVI-XVII веках:

  • от Спасской до Юго-Западной башни;
  • от Преображенской до Пятигранной башни;
  • от Пятигранной до Безымянной башни;
  • от Безымянной до Северо-Западной башни.

Эти части кремлевских укреплений относятся к разным этапам строительства. Среди них есть участки первых каменных стен, возведенных псковскими мастерами в 1556-1562 годах, а также более поздние сооружения начала XVII века.

Проект предусматривает восстановление исторического облика стен и комплекс работ по их сохранению. Планируется укрепить фундаменты, провести гидроизоляцию, восстановить кирпичные арки и боевые печуры – специальные ниши, которые использовались для размещения орудий.

Отдельное внимание уделят воссозданию исторической тесовой кровли на деревянных опорах. Такая конструкция в прошлом защищала оборонявших крепость от дождя и других погодных условий.

#казанский кремль #реставрация #объект культурного наследия #комитет рт по охране объектов культурного наследия
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Хозяина бультерьера, искусавшего лицо девочке в Нижнекамске, отправили в СИЗО – дело на контроле Бастрыкина

Хозяина бультерьера, искусавшего лицо девочке в Нижнекамске, отправили в СИЗО – дело на контроле Бастрыкина

18 мая 2026

Глава района выругался матом во время планерки с курским губернатором Хинштейном

18 мая 2026
Новости партнеров