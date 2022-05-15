На ремонт моста в Зеленодольском районе Татарстана потратят 88 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана на строительство нового моста через реку Булатка на автомобильной дороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки взамен старого потратят более 80,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнитель должен будет демонтировать старый мост, признанный аварийным, расчистить русло реки в необходимых местах, построить тоннельную часть грунтозасыпного моста и провести другие работы.

Мост находится на участке км 17 + 430. Работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.

В качестве заказчика выступает Главтатдортранс, средства поступят из бюджета республики. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 30 мая, а подрядчика определят 1 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на правом берегу Волги трассы М12 готовятся к первой надвижке пролета моста.