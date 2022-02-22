В лаишевском молодежном центре «Белогорье» завершен ремонт основного здания

В молодежном центре «Белогорье», который расположен в центре города Лаишево, завершен ремонт основного здания. Сегодня объект осмотрели заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, руководитель исполкома района Анатолий Новиков, первый заместитель руководителя исполкома района Андрей Карсалов, начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма Ильназ Зарипов.

«На данный момент по программе Министерства по делам молодежи Республики Татарстан „Капитальный ремонт молодежных центров РТ“ завершен ремонт основного здания», — поделились с ИА «Татар-информ» в районной администрации.

Молодежный центр «Белогорье» — это современное пространство для интеллектуального развития и творческого досуга молодежи, место для первых шагов в реализации собственных идей, проектов в социальной, творческой и бизнес-сфере. Здесь молодые люди могут совершенствовать свои навыки и знания.

Здание Молодежного центра «Белогорье» имеет выгодное территориальное расположение. МЦ находится в центре города Лаишево по адресу — ул. Пролетарская, д. 46, в здании бывшего офиса ПАО «Сбербанк». Здание было возведено в 1982 году, в 2019 году район приобрел его в собственность для размещения Молодежного центра. В этом же году МЦ был зарегистрирован в налоговом органе как отдельное юридическое лицо.

«Белогорье» включает зону коворкинга — универсальную площадку для досуга. Помещение предназначено для организации труда молодежи с разной занятостью в общем пространстве. Также коворкинг является зоной свободного общения, отдыха и комфортного, безопасного времяпрепровождения. В зале 12 мест свободного пользования, оборудованных современными ПК.

Кроме того, в здании имеется лекторий — пространство, которое может трансформироваться под различные форматы мероприятий за счет мобильной мебели, магнитно-маркерной доски, проектора и аудиосистемы. Здесь будут проводиться лекции, мастер-классы, концерты, образовательные курсы, выставки, открытые встречи и форумы. В зале 35 посадочных мест и амфитеатр на 16 мест.

Помимо этого, в молодежном центре расположены многофункциональное пространство, студия звукозаписи, кафе, фитнес-зал, конференц-зал, переговорные — места, предназначенные для общения, чтения книг, дружеских и деловых бесед, административные помещения.

Весной 2022 года продолжится капитальный ремонт зданий гаража, в которых разместятся не менее важные и современные площадки. Одна из них — мастерская, которую оборудуют станком ЧПУ (прототипирование продуктов), 3D-принтером, швейным оборудованием и инвентарем для художников и фотостудия — это коворкинг для фотографов, видеографов, журналистов, дизайнеров, маркетологов. Здесь будет производиться контент для социальных сетей.

На весну также намечено благоустройство территории. Оно предусматривает смену брусчатки, установку современных инсталляций и размещение зон отдыха.