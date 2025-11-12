На ремонт местных дорог в Татарстане дополнительно выделили около 20 млрд рублей

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова на ремонт дорог местного значения в этом году дополнительно было выделено около 20 млрд рублей. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.

«Работы организованы таким образом, что ответственность за распределение средств возложена на исполнительные комитеты муниципальных образований. Это обеспечивает более точечный подход к ремонту в конкретных населенных пунктах», – сказал собеседник информагентства.

Нурмухаметов подчеркнул, что благодаря значительному финансированию восстановлено более 1,3 тыс. км дорог местного значения. Капитально обновлена дорожно-уличная сеть в крупных городах республики – Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске – общей протяженностью 748,5 км.

«При этом работы велись не только в крупных городах, но и в сельских населенных пунктах, а это особенно важно для создания комфортных условий проживания на сельских территориях», – заметил он.

По словам Нурмухаметова, особое внимание уделялось подъездным путям к социально значимым объектам – ремонтировались дороги к фермерским хозяйствам, садовым обществам, а также к учреждениям отдыха и оздоровления детей и молодежи.

«Главный результат – отремонтированы дороги и улицы, которые до этого испытывали серьезные нагрузки и имели изношенное покрытие, создавая проблемы для жителей и транспорта», – резюмировал он.