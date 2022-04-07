В Елабуге «горячим» асфальтом покроют более 1,2 тыс. «квадратов» дорожного полотна

В Елабужском районе Татарстана стартовал ямочный ремонт, который будет проводиться до осени. На данные работы из муниципального бюджета выделены 1,9 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«Ямочный ремонт будет проводить подрядная организация Управление благоустройства и озеленения. Начать ремонт планировалось 28 марта, но из-за погодных условий его перенесли на 4 апреля», — уточнила глава пресс-службы Екатерина Сайбель.

Сотрудники Управления объехали улицы города и выявили повреждения дорожного полотна. Дорожные работы «холодным» асфальтом объемом 23 тонны будут произодитьмся на участках дорог площадью 194 кв. метров. Первыми обновятся центральные улицы города площадью 105 кв. метров.

Ремонт «горячим» асфальтом начнут производить при установленной среднесуточной температуре выше плюс девяти градусов. Всего «горячим» асфальтом отремонтируют более 1,2 тыс. квадратных метров дорог.

Ремонт дорог в сельских поселениях также уже начался. В этом году ямочный ремонт планируется на участках дороги Елабуга — Гари — Абалачи, Елабуга — Лекарево — Армалы, Татарский Дюм-Дюм — Яковлево — Большой Шурняк. Примерный объем асфальта, который будет использоваться, составляет 1 тыс. тонн. При этом приоритет будет отдан наиболее аварийным участкам. Когда температура воздуха достигнет плюс 20 градусов, начнется другой вид ямочного ремонта.

В Елабуге ямочный ремонт затронет улицы Чапаева; Баки Урманче; Мира; Танаевское шоссе. Также обновление коснется Пролетарской; Окружного шоссе; Марджани; Нефтяников; Максима Горького; Набережночелнинского шоссе; Тугарова; Болгар; Интернациональной; Разведчиков; Строителей.