В Нижнекамске начнется строительство дороги до предприятия «Умные машины»

В Нижнекамске начнется строительство подъездной бетонной дороги до ООО «Умные машины» протяженностью 1,88 км. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам строительства Радик Хазиев.

Строительство будет проходить в рамках программы Фонда развития моногородов. На новую дорогу выделен 131 млн рублей, завершение работ запланировано на август.

В целом на обновление дорожно-уличной сети Нижнекамска и населенных пунктов Нижнекамского района в текущем году планируется направить 1 млрд 955 млн рублей. Из них на ремонт автомобильных дорог общего пользования пойдет 120 млн рублей, на обновление дорог общего пользования местного назначения — 57 млн рублей.

17 млн рублей выделят на текущий (ямочный) ремонт автодорог и санацию трещин на магистральных автомобильных дорогах города.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на капитальный ремонт выделено 480 млн рублей. «Также начинам работы по проектированию автодороги по улице Соболековская в четырехполосном исполнении, протяженность 3,5 км», — отметил спикер.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.