На ремонт дорог в Иннополисе направят почти 28 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане собираются потратить на ремонт дорожно-уличной сети и тротуаров Иннополиса более 27,7 млн рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что привести в порядок предполагается участок дороги у Университета Иннополис (ул. Университетская, д. 1) и заезд на парковку вуза (на ул. Спортивная), а также еще пять участков по улице Спортивная (возле зданий №100, 120, 132, 136 и 140). Их общая протяженность равняется 291 метру.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Средства поступят из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 22 мая, исполнителя определят 24 мая. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 11 ноября текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске за 247 млн рублей отремонтируют две улицы и освещение на них.