В Нижнекамске за 247 млн рублей отремонтируют две улицы и освещение на них

Фото: © «Татар-информ»

В Нижнекамске пройдут ремонтные работы на участках улиц Студенческой и Корабельной. Общая стоимость капремонта составит почти 247 млн рублей, следует из тендеров на портале госзакупок.

Обновление коснется участка улицы Студенческой от проспекта Строителей до улицы Корабельной и улицы Корабельной от кольца улицы Студенческой — улицы Корабельной до кольца улицы Вокзальной — улицы Корабельной.

Дорожные работы должны быть выполнены в течение 80-100 календарных дней с даты передачи стройплощадки. Это, в свою очередь, произойдет в течение месяца после заключения договора.

Наружное освещение должно быть обновлено в срок не менее 70 и не более 90 дней после передачи стройплощадки.

Заказчиком выступает «Татавтодор».