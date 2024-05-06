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В Нижнекамске за 247 млн рублей отремонтируют две улицы и освещение на них
В Нижнекамске пройдут ремонтные работы на участках улиц Студенческой и Корабельной. Общая стоимость капремонта составит почти 247 млн рублей, следует из тендеров на портале госзакупок.
Обновление коснется участка улицы Студенческой от проспекта Строителей до улицы Корабельной и улицы Корабельной от кольца улицы Студенческой — улицы Корабельной до кольца улицы Вокзальной — улицы Корабельной.
Дорожные работы должны быть выполнены в течение 80-100 календарных дней с даты передачи стройплощадки. Это, в свою очередь, произойдет в течение месяца после заключения договора.
Наружное освещение должно быть обновлено в срок не менее 70 и не более 90 дней после передачи стройплощадки.
Заказчиком выступает «Татавтодор».
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