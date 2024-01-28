В Казани за 17 млн рублей отремонтируют одно из зданий Академии наук Татарстана

В Казани проведут ремонт здания 36а по ул.Лево-Булачной для нужд Академии наук Татарстана. Стоимость работ оценивается более чем в 17 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

В трехэтажном здании расположено два учреждения, подведомственных АН РТ, — Центр семьи и демографии, а также Институт прикладных наук.

Из описания объекта закупки следует, что ремонт пройдет на цокольном и первом этажах. Он коснется стен, полов, санузлов с установкой сантехники и сетей канализации, электричества, отопления, водопровода, вентиляции. Также будут заменены двери, в том числе входные группы, окна и проведены другие виды работ.

Срок выполнения работ — с 30 апреля по 31 декабря 2024 года. Ремонт профинансируют из бюджета Татарстана.