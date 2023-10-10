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На ремонт четырех общежитий КНИТУ-КАИ потратят 24 млн
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ направит на выборочный капитальный ремонт своих общежитий 24 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.
Привести в порядок предполагается четыре вузовских общежития: №2 (ул. Большая Красная, д. 18/7), №4 (ул. Короленко, д. 85), №6 (ул. Товарищеская, д. 30) и №7 (ул. Товарищеская, д. 30а).
От подрядчика потребуется заменить окна, заново оштукатурить откосы и покрасить фасады акриловыми красками, вывезти образовавшийся строительный мусор и выполнить ряд других работ (во всех зданиях они носят аналогичный характер).
Заказчиком выступает сам КНИТУ-КАИ. Подача заявок завершится 25 октября, итоги аукциона подведут 30 октября. Исполнитель должен будет выполнить работы к 15 декабря текущего года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко осмотрели новое общежитие КНИТУ-КАИ на улице Четаева.
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