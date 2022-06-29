На рекультивацию иловых полей в Казани направят свыше 636 млн рублей

Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани обойдется в 636,1 млн рублей. Средства выделяются из бюджетов России и Татарстана, сообщается в тендере, опубликованном на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Согласно тендеру, в указанную сумму включены работы по засыпке, устройству выравнивающих слоев из песка и щебня, установке системы дегазации, гидрогеологическому мониторингу и ряд других. Планируется, что работы будут завершены 30 ноября 2023 года.

Иловые поля были введены в эксплуатацию в 1974 году одновременно со строительством биологических очистных сооружений Казани. Объем накопленного илового осадка составляет 3,9 млн куб. метров, или 4,4 млн тонн. Глубина карт составляет от 2 до 8,5 метра. Поскольку поля находятся рядом с Волгой, они представляют серьезную угрозу для реки.

Как ранее рассказал глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков, благодаря комплексному проекту, который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», через несколько лет на месте иловых полей будет расти лес.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.