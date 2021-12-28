Шадриков: На месте иловых полей в Казани будет расти красивый лес

На месте иловых полей в Казани через несколько лет будет расти красивый лес. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на итоговой пресс-конференции в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова

«Даже не обязательно заходить на иловые поля. Даже просто проезжая мимо, мы понимаем, как они негативно влияют на качество атмосферного воздуха. Этот объект создает абсолютный дискомфорт нашим жителям. По поручению Президента РТ в 2019 году мы начали проводить научные исследования. Это стало основой для подготовки технического задания на проектно-изыскательские работы. После этого мы подготовили техзадание, разработали проектно-сметную документацию», — рассказал он о предварительных этапах работы по рекультивации иловых полей.

Иловые поля были введены в эксплуатацию в 1974 году одновременно со строительством биологических очистных сооружений Казани. Объем накопленного илового осадка составляет 3,9 млн куб. метров или 4,4 млн тонн. Глубина карт составляет от 2 до 8,5 метра. Поскольку поля находятся рядом с Волгой, они представляют серьезную угрозу. Экологи перед разработкой проекта проделали огромную работу, изучили 32 различные технологии. Выбор пал на метод геотубирования.

«Общая площадь вместе с санитарной зоной составляет более 130 гектаров. Эту территорию планируется сделать рекреационной зоной. Сегодня мы должны максимально накопленный ущерб в кратчайшие сроки ликвидировать», — подчеркнул министр.

Он отметил, что проект рассчитан на несколько лет. В первый год была подготовлена площадка для проведения строительных работ. В 2022–2024 годах предполагается обеззаразить иловый осадок. Затем планируется завоз грунта и создание рекультивационной зоны.

«Самое главное — не вывозить иловый осадок, а сделать рекультивант. Это сложная задача, но ее удалось решить», — заключил Александр Шадриков.

Фото: © Наталья Рыбакова

В 2021 году в Казани стартовала реализация крупного проекта по рекультивации иловых полей. Общая цена вопроса составляет 8,1 млрд рублей. В этом году федеральные власти выделили на проект 548 млн рублей на условиях софинансирования. В конечном итоге на месте иловых полей высадят лес. Возможно, здесь также будут обустроены пляжи.