На рекультивацию иловых полей в Казани направят еще 739 млн рублей

В Казани на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани направят еще 739,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что рекультивация будет проводиться на иловых полях в поселке Победилово Поволжского района Казани.

Подрядчик должен будет уложить щебень и армированную дорожную георешетку, обеспечить наружную гидроизоляцию дренажных колодцев, насосной станции и водопроводов, а также возвести защитно-дренажное покрытие.

При этом перед обустройством дренажно-гидроизоляционных слоев потребуется укрепить основание. Соответствующие работы начнутся только после выемки илового осадка до проектных отметок дна котлована.

В качестве заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, а средства поступят из республиканского бюджета. Работы должны начаться 8 августа 2022 года и быть завершены до 11 декабря 2023 года.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 28 июля, в тот же день должны быть поданы предложения о цене контракта. Исполнителя работ определят 1 августа, отмечается на сайте госзакупок.

Ранее, в конце июня, на рекультивацию иловых полей в Казани решили направить более 636 млн рублей. Этот этап работ должен быть завершен до 30 ноября 2023 года.

Иловые поля были введены в эксплуатацию в 1974 году одновременно со строительством биологических очистных сооружений Казани. Поскольку поля находятся рядом с Волгой, они представляют серьезную угрозу для реки.

По словам министра экологии Татарстана Александра Шадрикова, благодаря комплексному проекту, который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», через несколько лет на месте иловых полей будет расти лес. Национальные проекты реализуются в стране начиная с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.