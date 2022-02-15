На реконструкцию трассы в Челнах направят 340 млн рублей

На реконструкцию трассы в Набережных Челнах из бюджета Татарстана будет направлено 340 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

По документу будет реконструировано 1,5 км трассы Набережные Челны — Водозабор. Заказчиком выступит Главтатдортранс.

Работы начнутся 16 мая, срок окончания — 24 октября этого года.

На участке км 0+000 — км 1+462 строители разберут основание дороги, демонтируют и заново установят дорожные знаки, а также проведут работы на сетях электроснабжения и водопроводе.

Реконструкция также подразумевает земляные работы и установку светофоров. Срок подачи заявок — до 1 марта. Подрядчика выберут 3 марта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2022 году в Набережных Челнах продолжится ремонт городских автодорог. Из бюджета России выделено 718,5 млн рублей, бюджета Татарстана — 1,57 млрд рублей.