На реконструкцию Казанского ТЮЗа Татарстан надеется получить средства из бюджета РФ

Фото: предоставлено «Татинвестгражданпроектом»

Проект реконструкции части площадей Казанского ТЮЗа рассмотрела и одобрила сегодня межведомственная градостроительная комиссия при Раисе Республики Татарстан. Презентовала его главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Проект реконструкции по ТЮЗу комиссия единогласно поддержала. Речь о реконструкции части, которая не является объектом культурного наследия, – части двора. Внутри него будут капитально реконструироваться старые сараи, в которых находятся театральные цеха. Пока это не реставрация памятника, а именно реконструкция прилегающей к этому памятнику части. Части бывшего общежития театра реконструкция тоже коснется. Сейчас проект проходит согласование в Минкульте России, если все срастется, у нас будет финансирование РФ. Ждем решения», – прокомментировала «Татар-информу» член градкомиссии при Раисе РТ, помощник Раиса Олеся Балтусова.

Реконструкция ТЮЗа уже несколько лет на слуху общественности. Еще в декабре 2017 года, напомним, театру в дополнение к имеющемуся историческому зданию решением Рустама Минниханова был передан комплекс построек прилегающего внутреннего двора. Однако и само действующее здание ТЮЗа, и тем более переданные площади требуют реставрации, реконструкции – словом, масштабных строительных работ.

Действующее здание ТЮЗа на Островского, 10 – памятник архитектуры регионального значения. Над проектом реконструкции площадей театра и его согласованием специалисты работали несколько лет. Сам театр как учреждение культуры в минувшем году, напомним, отметил 90-летний юбилей – он один из старейших ТЮЗов страны.

Подробнее о ключевых проектах, рассмотренных сегодня градкомиссией при Раисе РТ, читайте в материале «Татар-информа».