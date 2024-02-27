Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На реконструкцию Казанского ТЮЗа Татарстан надеется получить средства из бюджета РФ
Проект реконструкции части площадей Казанского ТЮЗа рассмотрела и одобрила сегодня межведомственная градостроительная комиссия при Раисе Республики Татарстан. Презентовала его главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.
«Проект реконструкции по ТЮЗу комиссия единогласно поддержала. Речь о реконструкции части, которая не является объектом культурного наследия, – части двора. Внутри него будут капитально реконструироваться старые сараи, в которых находятся театральные цеха. Пока это не реставрация памятника, а именно реконструкция прилегающей к этому памятнику части. Части бывшего общежития театра реконструкция тоже коснется. Сейчас проект проходит согласование в Минкульте России, если все срастется, у нас будет финансирование РФ. Ждем решения», – прокомментировала «Татар-информу» член градкомиссии при Раисе РТ, помощник Раиса Олеся Балтусова.
Реконструкция ТЮЗа уже несколько лет на слуху общественности. Еще в декабре 2017 года, напомним, театру в дополнение к имеющемуся историческому зданию решением Рустама Минниханова был передан комплекс построек прилегающего внутреннего двора. Однако и само действующее здание ТЮЗа, и тем более переданные площади требуют реставрации, реконструкции – словом, масштабных строительных работ.
Действующее здание ТЮЗа на Островского, 10 – памятник архитектуры регионального значения. Над проектом реконструкции площадей театра и его согласованием специалисты работали несколько лет. Сам театр как учреждение культуры в минувшем году, напомним, отметил 90-летний юбилей – он один из старейших ТЮЗов страны.
Подробнее о ключевых проектах, рассмотренных сегодня градкомиссией при Раисе РТ, читайте в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»