На реконструкцию дороги к аэропорту Казани дополнительно выделят 202 млн рублей

На реконструкцию подъездной дороги к аэропорту Казани от трассы Р239 Казань – Оренбург будет выделено дополнительное финансирование в размере 202 млн рублей. Об этом сообщил главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков во время пресс-тура на объект.

«В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы в 2021 и 2022 годах нашим учреждением совместно с подрядной организацией “Алексеевскдорстрой” была проведена процедура по проведению повторной государственной экспертизы в части определения сметной стоимости строительства. В результате дополнительная потребность в финансировании составила около 202 млн рублей», – рассказал главный инженер.

Тишков отметил, что управление сформировало необходимый пакет документов и отправило заявку в Росавтодор для выделения дополнительного финансирования. «Ожидаем поступления средств. Они необходимы для компенсации всех затрат подрядчику», – уточнил он.

Проектом предполагается строительство двух транспортных развязок в разных уровнях, в которые входят путепровод протяженностью 71,34 километра, разворотная эстакада длиной 244,5 метра, путепровод для проезда сельскохозяйственной техники – 20,5 метра. Кроме того, будет построено два подземных пешеходных перехода возле эстакады в районе примыкания к выставочному центру «Казань Экспо» и сел Большие и Малые Кабаны, обустроены четыре остановки. Проектом также предусмотрены одно кольцевое пересечение и две левоповоротные петли.

Стоимость строительства объекта по контракту оценивается в 3 млрд 769 млн рублей. Его техническая готовность на данный момент составляет 60%. Завершить все работы планируется в ноябре 2023 года.

По словам Тишкова, при строительстве применяются как зарубежные, так и отечественные материалы. «Зарубежные материалы были закуплены заранее – до нынешней экономической ситуации», – заметил он.

Заместитель главного инженера ООО «Мостовик» Станислав Морозовский добавил, что используются импортные лакокрасочные материалы, различные защитные составы, покрытия для бетона.

«Основные материалы еще до начала строительства закупались в подготовительный период. То есть предвидели возможное повышение цен. Здесь швейцарские деформационные швы, сферические опорные части везли из Китая около полугода. Так как они были приобретены заранее, то на сроки стройки это не повлияло. Зарубежные лакокрасочные материалы были предусмотрены проектом, но их можно поменять на отечественные. Ждем погодных условий и приступаем к этим работам», – пояснил представитель подрядной организации, руководитель проекта.

Он подчеркнул, что используется отечественный бетон, который производится на заводах ООО «Мостовик». А металлоконструкции изготовил Зеленодольский завод имени А. М. Горького. «Мы стоим на разворотной эстакаде, здесь 715 тонн металла. Завод имени Горького великолепно выполнил наш заказ, сделал контрольную сборку, чем очень помог в сборке уже здесь на монтаже», – заключил Морозовский.