Разворотную эстакаду возле «Казань Экспо» на дороге к аэропорту построят к августу

Реконструкция подъездной дороги к аэропорту столицы Татарстана от трассы Казань – Оренбург в целом выполнена на 60%. К августу планируется достроить разворотную эстакаду в районе примыкания на международный выставочный центр «Казань Экспо». Об этом сообщил главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков во время пресс-тура на объект.

«Мы находимся на разворотной эстакаде в районе “Казань Экспо”. Здесь возвели восемь опор, два железобетонных монолитных пролетных строения, смонтировали металлическую конструкцию пролета. Сейчас выполняются работы по пескоструйной очистке пролетного строения с дальнейшим нанесением гидроизоляции. Затем будем производить устройство асфальтобетонного покрытия, устанавливать освещение и барьерные ограждения. Готово сооружение будет в августе», – сказал представитель управления.

Тишков добавил, что проектом предполагается строительство двух транспортных развязок в разных уровнях, в которые входят путепровод протяженностью 71,34 километра, разворотная эстакада длиной 244,5 метра, путепровод для проезда сельскохозяйственной техники – 20,5 метра. Кроме того, будет построено два подземных пешеходных перехода, обустроены четыре остановки. Проектом также предусмотрены одно кольцевое пересечение и две левоповоротные петли.

«Одна транспортная развязка расположена на пересечении автодороги Казань – Оренбург и подъезда к аэропорту Казани. Ее техническая готовность составляет 95%. На сегодня выполнено устройство опор, монолитного пролетного строения, асфальтобетонного покрытия, освещение и обустройство. Предстоит выполнить устройство двух лестничных сходов и покрасить железобетонные конструкции. На этом участке расположены два подземных пешеходных перехода. Уже выполнены тоннельная часть, лестничные сходы», – отметил главный инженер.

Подземные пешеходные переходы будут расположены возле эстакады в районе примыкания к «Казань Экспо» и сел Большие и Малые Кабаны. Их техническая готовность достигает 75% и 80% соответственно. Длина каждого искусственного сооружения составит около 49 метров, ширина – 3 метра, а высота – 2,3 метра.

«Сейчас выполняются работы по облицовке пешеходных переходов. Еще необходимо выполнить остекление, устройство кровли и подъемных механизмов для людей с ограниченными возможностями», – заметил Тишков.

Он уточнил, что ввод всего объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2023 года, но «при соответствующем финансировании может быть введен досрочно». Собеседник журналистов подчеркнул, что реализация проекта позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд, увеличит пропускную способность, улучшит транспортную логистику.

«На участке протяженностью 3,8 километра, от пересечения путепровода с автодорогой Казань – Оренбург, уже уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. В этом году предстоит уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия, выполнить укрепительные работы, водоотвод и обустройство дороги. На участке дороги возле “Казань Экспо” необходимо провести демонтаж существующей дорожной одежды и дальнейшее устройство четырехполосной проезжей части. Сейчас на объекте работают около 30 – 40 человек. При хорошей погоде их количество будет увеличено до 80 человек», – продолжил он.

По словам Тишкова, при строительстве применяются инновационные технологии и материалы. В частности, используется асфальтобетонная смесь на битумном вяжущем, которая обеспечивает более высокую устойчивость к разрушениям от транспорта, сдвигоустойчивость, высокий коэффициент сцепления и самое главное – повышает долговечность покрытия в два-три раза, что увеличивает межремонтный срок. «Здесь применяется технология армирования асфальтобетонного покрытия геосеткой “Хайвэй”. Она позволяет исключить образования колейности дорожного полотна и увеличить несущую способность дорожной одежды», – заявил он.

Заместитель главного инженера ООО «Мостовик» Станислав Морозовский сообщил, что применена также технология армирования основания тканевым геотекстилем, благодаря которой повышается прочность дорожной конструкции за счет увеличения несущей способности грунта. «Армогрунтовые подпорные стенки на въезде и выезде с разворотной эстакады выполнены по новейшей технологии из сборных облицовочных блоков, то есть они не монолитные», – пояснил представитель подрядной организации и руководитель проекта.

Он рассказал, что самое сложное было организовать монтаж 40-метрового пролетного строения над действующей автомобильной дорогой, ведущей в аэропорт. «Пришлось потрудиться. Отгораживали проезжую часть, была очень мощная схема организации дорожного движения, перепускалось движение с одной половины на другую, – подытожил Морозовский. – В среднем на объекте задействовано от пяти до 25 единиц техники различных видов».