«Благодаря нацпроектам даже на селе ходят по тротуарам»: Буинск принял автобусный марафон

Сегодня, 6 февраля, Буинск принял участников автобусного марафона «Татарстан — республика достижений».

В здании Буинского государственного драматического театра была организована встреча с депутатом Госдумы РФ, первым заместителем Комитета ГД по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым, председателем Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакиром Ягудиным и главой Буинского района РТ Ранисом Камартдиновым.

В мероприятии приняли участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций и подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

Перед началом встречи спикеры ознакомились с фотовыставкой инициатив, реализованных в рамках национальных проектов на территории Буинского района. Эта выставка сопровождает автобусный марафон в каждом районе. Участники могут познакомиться с образом республики — успешного региона.

Ильдар Гильмутдинов в своем выступлении подчеркнул, что национальные проекты охватывают и большие города, и маленькие деревни. «В республике работает более 30 федеральных проектов, что дает возможность даже в маленькой деревне развить доступную инфраструктуру», — сказал он.

Шакир Ягудин отметил, что в Татарстане реализация национальных проектов на сегодня перевыполнена, но это не повод расслабляться, ведь Правительством принято решение продлить работу национальных проектов и далее.

Ранис Камартдинов в своем выступлении заявил, что благодаря национальным проектам город и район зажил новой, недоступной до этого жизнью.

«Я помню город, ведь я здесь вырос, каким он был и каким стал, разница видна на глазах. Сейчас даже в деревнях ходят по комфортным тротуарам, посещают уютные сельские клубы и получают достойное медицинское обслуживание. Это всё благодаря национальным проектам. Более того, могу сказать, что благодаря национальному проекту мы сохранили детский санаторий в селе Черки-Кильдуразы, который хотели закрыть. И сегодня в обновленном санатории, не отрываясь от учебного процесса, за год получают лечение 900 детей. И вот это здание государственного драматического театра, в который вложен миллиард рублей, тоже построен благодаря национальному проекту „Культура“», — перечислил глава.

В Буинском районе ежегодно реализуются много федеральных и республиканских программ. 2023 год не стал исключением.

Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» на автомобильной дороге «Казань — Ульяновск» — «Кондитерская фабрика» завершена реконструкция моста через реку Карлу. Отремонтировано 2,8 километра дорог, на эти цели из регионального бюджета выделено свыше 70 млн рублей.

По нацпроекту «Образование» регионального проекта «Современная школа» закуплено оборудование для сдачи норм ГТО. Также созданы «Точки роста» в лицее №2, школе №1 и Альшиховской школе.

В планах — отремонтировать учебные корпуса Буинского медицинского училища. Капитально отремонтированы шесть пищеблоков, предстоит ремонт столовых еще в пяти учреждениях — Аксунской, Энтуганской, Рунгинской, Черки-Гришинской и Старостуденецкой школах. В этом году планируется масштабная работа по капитальному ремонту лицея №2 и Камбродской школы.

Благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» закуплен автомобиль для доставки пожилых жителей Буинского района в медицинские учреждения; в поликлинике ЦРБ открыли кабинеты магнитно-резонансной томографии и гериатрии; капитально отремонтированы помещения двух ФАПов — в селе Энтуганы и деревне Ахмаметьево. В текущем году будут отремонтированы еще девять ФАПов.

По нацпроекту «Экология» восстановлены леса на общей площади более 28 гектаров. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроена Центральная площадь Буинска.

Обновление парка началось в 2021 году. На территории появились сухой фонтан, памп-трек и скейт-площадка для молодежи, удобные беседки для отдыха, обновлены внутренние тропинки, установлены скамейки, сделан пристрой у сцены для артистов, оборудованы детская и спортивная площадки. На благоустройство было выделено более 23 млн рублей. Центральный парк является любимым местом отдыха горожан, поэтому местные власти стремятся к постоянному повышению уровня комфорта территории.

Помимо прочего, благоустроены 14 дворовых территорий. В 2023 году капитально отремонтировано пять многоквартирных жилых домов, на этот год также запланирован ремонт пяти домов. В 2024 году в планах — осуществление еще одной мечты горожан — благоустройство первого в районе пляжа. Расчистка территории под будущий пляж уже началась. Началось и строительство музея имени Баки Урманче.

Настоящей гордостью жителей района стало новое здание Буинского драматического театра. Оно появилось благодаря нацпроекту «Культура». Также построен многофункциональный культурный центр на 100 мест в селе Сорок Сайдак. В 2024 году будут отремонтированы еще три сельских ДК — в Нижнем Наратбаше, Новых Тинчалях и Альшихове.

В районе проходят работы и по республиканским программам — например, капремонту школ, ремонту дорог, строительству сельских клубов и многим другим. В прошлом году в городе появился молодежный центр «Мирас». Здесь есть киберпространство, зал публичных выступлений, спортзал с душевыми и раздевалками, арт-резиденция, фотостудия, а также студия звукозаписи и медиацентр.

После капитального ремонта в Буинске открылась гостиница «Арктика», обновили мебель в общежитии Буинского медучилища, завершается строительство новой детской школы искусств.

Встреча продолжилась концертной программой от популярной группы «Казан егетләре», народной артистки Татарстана Резеды Шарафиевой и народной артистки Татарстана Зайнаб Фархетдиновой.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Сейчас марафон проходит по Заволжской зоне. В эту зону включены Тетюшский, Зеленодольский, Дрожжановский, Буинский районы. Апастово завершит проезд автобусного марафона по Заволжской зоне. Впереди еще Юго-Восточная, Нижнекамская и Набережночелнинская зоны.

Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.