На региональных дорогах Татарстана аварийную ямочность планируют устранить до 15 мая

На региональных дорогах в Татарстане работы по устранению аварийной ямочности планируется завершить до 15 мая. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По словам спикера, в республике проводится ямочный ремонт, который в настоящее время выполнен на площади более 98 тыс. кв. метров.

«28 апреля 2020 года эта цифра составляла 162 тыс. кв. метров. То есть объем ямочного ремонта немного снижен. Но пока весна не закончилась, об итоговой цифре говорить рано. Мы помним весну прошлого года, когда в это время погода была совсем иная и позволила на две недели раньше развернуться дорожным работам. В июне можно будет сказать, было ли разрушение дорог в этом году, исходя из климатических условий, сложным», — подчеркнул Чукин.

Он отметил, что всего за год ямочный ремонт планируется провести на площади около 900 тыс. кв. метров. «Работы будут проведены в весенний период, а также в осенний при подготовке к зиме», — уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане на дорожные работы в этом году предусмотрены 37,6 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей будет выделено из муниципального дорожного фонда.