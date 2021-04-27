В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей

В Татарстане на дорожные работы в этом году предусмотрены 37,6 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей будет выделено из муниципального дорожного фонда. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Планируется построить 55,5 км дорог и отремонтировать 739,2 км», — сказал спикер.

По словам Чукина, на региональных дорогах будет построено и реконструировано 53 объекта общей протяженностью 55,5 км, в том числе семь мостов. На эти работы выделено более 5 млрд рублей. Уже в этом году будут введены в эксплуатацию шесть мостов.

На капремонт и ремонт 281 объекта общей протяженностью 145,4 км, в том числе пяти мостов, запланировано свыше 11 млрд рублей, отметил замминистра. В этом году планируется ввести два моста общей длиной 149,47 метра.

«На содержание региональных автодорог и на проектные работы будет направлено более 5 млрд рублей», — заметил спикер.

За счет средств на содержание дорог сейчас в республике проводится ямочный ремонт. Он выполнен на площади более 98 тыс. кв. метров. Всего за год ямочный ремонт планируется провести на площади около 900 тыс. кв. метров.

Чукин подчеркнул, что в этом году запланирована реализация трех основных социальных программ по ремонту дорожно-уличной сети. В частности, по устройству щебеночно-песчаного покрытия в сельских населенных пунктах. На ремонт 135 км дорог из республиканского бюджета выделят 1 млрд рублей.

По программе ремонта существующего асфальтобетонного покрытия дорог населенных пунктов будет отремонтировано 88 км. Финансирование из республиканского бюджета составит 1 млрд рублей.

Кроме того, планируется ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов общей протяженностью свыше 110 км. На эти цели из муниципального дорожного фонда направят около 1,2 млн рублей.