На региональном чемпионате WorldSkills в Татарстане задействуют более 800 волонтеров

На региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Татарстане будет задействовано более 800 волонтеров. Об этом сообщил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Свыше 800 волонтеров в дни чемпионата будут работать на соревновательных площадках, помогать в штабе оргкомитета, в вопросах размещения, питания и транспорта. В первую очередь это студенты образовательных организаций», – сказал спикер.

Губайдуллин подчеркнул, что с каждым годом увеличивается количество конкурсантов регионального чемпионата. «Ярким примером для них служат ребята, которые побеждают на национальных, международных, европейских соревнованиях», – заметил он.

Участник регионального чемпионата WorldSkills Russia от Татарстана по компетенции «Производство мебели» Игорь Гладкий рассказал, что в 2019 году занял второе место по республике с изделием «журнальный столик».

«Я участвую в WorldSkills с 2018 года и по сей день. В этом году я соревнуюсь уже во взрослой компетенции. Сейчас я учусь в Казанском колледже архитектуры, строительства и городского хозяйства, где тренируюсь на современном оборудовании. Тренировки занимают все мое свободное от учебы время. Тренер дает мне чертежи, по которым я занимаюсь. На изготовление одного изделия уходит шесть–семь часов», – поделился юноша.

Конкурсант признался, что движение WorldSkills помогает ему получить практические знания и опыт, а также обрести новые знакомства.

Сертифицированный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело» Елена Коч добавила, что для нее WorldSkills – это в первую очередь образование. «Я всегда слежу за новыми трендами в кондитерском направлении. Потому что кондитерская промышленность быстро развивается, все меняется практически ежедневно. Наши дети работают на том оборудовании, которое есть на предприятиях. Как преподаватель я внесла корректировки в свою учебную программу и ушла от старых стандартов», – отметила она.

По словам спикера, в движении WorldSkills Russia она с 2012 года и за это время подготовила 11 победителей региональных чемпионатов, в том числе двух юниоров, двух призеров национального чемпионата России.

«Мой первый чемпионат прошел в Москве. Тогда я поняла, что много не знаю. Это подтолкнуло меня к переобучению, переосмыслению знаний. Первых результатов достигла в 2013 году на региональном чемпионате», – заявила Коч.

В ноябре–декабре в Татарстане пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 257 компетенциям. В нем примут участие 1803 конкурсанта и 1448 экспертов.