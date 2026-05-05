На речном маршруте Казань – Набережные Челны введут остановку в Камском Устье

Флот РТ планирует ввести остановку в Камском Устье на новом маршруте Казань – Набережные Челны в эту навигацию. Сейчас «Метеор» на этом направлении останавливается в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Камское Устье – достаточно популярное направление. И пассажиры просили, чтобы там была остановка. Но не было такой технической возможности. В этом году она появилась. В целом будем развивать маршрутную сеть, вводить дополнительные остановочные пункты. Например, в Рыбной Слободе», – рассказал он.

По словам Лизалина, в этом году компания обслуживает 11 социально значимых маршрутов. Появилось новое направление – Набережные Челны – Соколка.

«Судно уже начинает там работать. Мы планируем, что это будет регулярное сообщение», – отметил он.

Билеты на социальные и коммерческие маршруты можно приобрести на официальном сайте и в мобильном приложении «Флот РТ».