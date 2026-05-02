«Новая жизнь на Каме»: речной маршрут из Казани в Челны возродили через 30 лет

«Это новая жизнь на Каме»

Возрождение спустя десятилетия регулярных речных пассажирских рейсов по направлению Казань – Набережные Челны генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин назвал важным событием.

«Хочется, чтобы на этом «Флот РТ» не останавливался, чтобы это была наша традиция – каждый год открывать новые направления и радовать пассажиров», – сказал он первым туристам нового рейса.

1 мая можно считать историческим днем, потому что на Каме восстановилось давно забытое направление Казань – Набережные Челны, добавил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Это новая жизнь на Каме. Этот маршрут долго ждали жители городов, которые находятся на берегу этой прекрасной реки. И речной туризм очень нужен. Ведь большой интерес представляют не только наши исторические города, расположенные на Каме, но и промышленные объекты, которые многие тоже хотят посмотреть», – заметил он.

«Возрождаем нашу историю»

На маршруте задействованы два «Метеора-2020» второго поколения. Их «Флот РТ» приобрел и испытал в конце навигации прошлого года.

«В Татарстане есть комфортные «Метеоры», которые встают на республиканские маршруты. Сегодня мы можем добраться на них не только до Болгара и Свияжска, но и пройти вверх по Каме – посетить Чистополь, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны», – заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Эти исторические туристические центры Татарстана раньше не были соединены по воде, добавил он.

«Мы возрождаем нашу историю, возрождаем наши речные маршруты, оживляем Каму. Теперь это будет регулярное направление. И наши жители будут открывать для себя жемчужины Татарстана, знакомиться с нашей историей, культурой. Это историческое событие», – подчеркнул Иванов.

Путешествовать по маршруту можно до конца августа

Новый маршрут скоростного флота проходит по Волге и Каме. В одну сторону «Метеор» преодолевает 340 км: 75 по Волге и 265 по Каме.

Туристам необязательно выбирать полный маршрут до Набережных Челнов. Татарстанцы и гости из других регионов могут выйти на пристани Чистополя, Елабуги и Нижнекамска и отправиться на экскурсию.

Из Казани судно отправляется по пятницам и субботам, а из Набережных Челнов – по субботам и воскресеньям.

Из речного порта Казани «Метеор» отходит в 8.30. В 11.35 он бросает якорь в Чистополе, в 13.20 – в Нижнекамске, в 13.35 – в Елабуге. В Набережные Челны судно прибывает в 14.20.

Из Набережных Челнов судно отправляется в 13 часов. В Елабугу он прибывает в 13.45, в Нижнекамск – в 14 часов, в Чистополь – в 15.45, в Казань – в 18.50.

Цена билета зависит от дальности поездки. Полный билет от Казани до Набережных Челнов стоит 2 тыс. рублей, до Чистополя – 1 тыс., до Нижнекамска – 1,8 тыс., до Елабуги – 1,9 тыс. Дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно (без места).

Действуют льготы для пенсионеров, студентов, детей в возрасте от 5 до 10 лет, многодетных семей, людей с инвалидностью и участников СВО. Приобрести билеты можно на официальном сайте компании «Флот РТ» и в кассах Казанского речного вокзала.

Регулярные пассажирские рейсы продлятся до 30 августа.

«Чистополь – старинный купеческий город»

Экскурсионные программы подготовлены в каждом городе. Приобрести тур предложат по прибытии. При этом туристы, конечно, могут путешествовать и самостоятельно.

В Чистополе гостям предложат экскурсию по историческому центру, а также посещение одного из объектов на выбор: Мемориальный музей Бориса Пастернака, Музей истории города или Музейно-выставочный центр.

Основной пункт экскурсионной программы – Купеческая усадьба. Здесь можно будет осмотреть интерьеры главного дома усадьбы, познакомиться с работой свечной мануфактуры и принять участие в мастер-классах по заливке свечей, гончарному делу или лозоплетению. Подготовлены интерактивные программы, например игры XIX века.

«Чистополь – это старинный купеческий город, он всегда привлекал своей самобытностью. Думаю, что с открытием этого маршрута поток туристов повысится. И мы будем обмениваться туристами с Елабугой и Казанью», – заявил заместитель главы Чистополя Михаил Ксенофонтов.

«В Нижнекамске сочетаются промышленные предприятия и уютные парки и скверы»

В Нижнекамске туристы могут выбрать двухдневную программу. В первый день можно отдохнуть в Нижнекамских термах и отправиться на пешеходную экскурсию «Родник – творца начало».

Второй день включает автобусно-пешеходную экскурсию «Молодой зеленый Нижнекамск» с посещением соборной мечети «Джамиг», храма Казанской иконы Божией Матери, набережной Камы и городского художественного музея.

«Нижнекамск – это крупный промышленный и нефтехимический центр. В городе сочетаются промышленные предприятия и уютные парки и скверы. Погуляв по нашим улицам, вы сможете познакомиться с достопримечательностями, узнать интересные истории о городе, оценить татарскую национальную кухню», – рассказал первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Марсель Хайрутдинов.

«Елабуга – жемчужина на Каме»

Елабуга – суперпопулярный туристический центр не только Татарстана, но и всей России, заявил Сергей Иванов.

«У этого города богатейшая история, здесь родился Иван Шишкин, жила Марина Цветаева. Здесь очень много музеев, проходят фестивали. Это жемчужина на Каме, жемчужина нашей страны. С появлением такого рейса она становится доступной не только на автобусе или личном автомобиле, не только на круизных судах, а их сюда пребывает более 200 ежегодно, – теперь в Елабугу можно приехать и на комфортабельном «Метеоре»», – подчеркнул он.

Туристам, прибывшим на «Метеоре», предложат прогулку по купеческому городу XIX века с посещением Чертова городища. Они также могут посетить дома-музеи Шишкина и Цветаевой.

«Открываем новую главу в жизни Набережных Челнов»

В Набережных Челнах для туристов подготовили обзорную экскурсию по городу. Кроме того, запланированы посещение визит-центра завода «КАМАЗ», Музея истории города и прогулка к Нижнекамской ГЭС.

«Город Набережные Челны считается промышленным гигантом, который кует продукцию не только для России, но и на экспорт. Но сейчас он позиционируется по-другому – это еще и развивающийся туристический центр, центр промышленного туризма», – сказал Иванов.

По его мнению, благодаря таким маршрутам, как Казань – Набережные Челны, этот город будут посещать не только татарстанцы, но и туристы из других регионов России.

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов уточнил, что такого речного маршрута не было более 30 лет.

«Поэтому для нас это большое событие. Это особенно важно, поскольку в этом году исполняется 400 лет со дня основания Набережных Челнов. В этом году мы отметили и 50-летие выпуска первого автомобиля «КАМАЗ». И возобновляя регулярные речные рейсы, мы открываем новую главу в жизни Набережных Челнов», – отметил он.

