На «РЕБУСе» представят справочник по девелопменту на исторических территориях

На IV Международном форуме «РЕБУС 2026. Градостроительство в исторических поселениях», который пройдет в столице Татарстана с 11 по 13 ноября, представят электронный справочник лучших практики управления развитием исторических территорий 30 стран СНГ, БРИКС+ и ШОС и Европы. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Составили справочник представители команды форума. Они включили в него разборы систем управления строительством в исторических центрах, законодательства, механизмы согласования проектов, инвестиционные модели и конкретные примеры новых строительных проектов. Материалы собраны по открытым источникам и впервые в России аккумулируются в таком объеме.

Сборник дополнен контактами профильных ответственных лиц и специалистов каждой из стран – всего более 600 человек. Это позволит читателям установить с ними прямые деловые отношения.

Собирался справочник в течение нескольких месяцев. В социальных сетях форума уже были представлены отдельные примеры из него в сокращенном виде, которые вызвали большой интерес профессионального сообщества. Это обусловлено актуальностью международного опыта, так как многие российские регионы ищут свои модели управления развитием исторических поселений.

Системы управления строительством в исторических центрах существенно отличаются от страны к стране. К примеру, в Турции выстроена четкая вертикаль: на национальном уровне – Министерство культуры и туризма и Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата, на региональном – советы по охране культурного наследия, на местном – муниципалитеты. От Османской империи унаследован институт вакуфов – благотворительных фондов, которые управляют тысячами исторических зданий и сами финансируют их восстановление.

В Узбекистане предусмотрена обязательная государственная историко-культурная экспертиза, а с 2026 года действует новый закон «О градостроительной реновации», позволяющий инвесторам заходить с масштабными проектами в исторический центр Ташкента. В Малайзии любое строительство в пределах 200 метров от объекта наследия следует согласовывать с Департаментом национального наследия. Отдельный интерес представляет европейский опыт, включая государственно-частное партнерство и привлечение инвесторов, туристические проекты, пояснили составители.

«Мы собираем лучшие практики, чтобы предложить участникам готовые инструменты, которые можно адаптировать для российских регионов», – уточнили инициаторы форума.

Справочник станет практическим дополнением к деловой программе мероприятия. Участники смогут не только ознакомиться с зарубежными моделями, но и обсудить на тематических сессиях их применимость на территории в России. Создатели сборника планируют каждый год обновлять данные и выложить их в электронном виде на специализированном поддомене форума «РЕБУС».

Форум «РЕБУС 2026: Градостроительство в исторических поселениях» состоится в Казани с 11 по 13 ноября. Впервые мероприятие организуется в партнерстве с Международной строительной неделей БРИКС. Форум проводится при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, Министерства строительства и ЖКХ РФ, федеральных ведомств и институтов развития. Ожидается участие представителей 65 регионов России и 28 стран СНГ, БРИКС+ и ШОС – в общей сложности это более 1,5 тыс. участников.