Фонд президентских грантов поддержал 22 тыс. проектов россиян на 45,2 млрд рублей

По линии фонда президентских грантов 22 тыс. проектов россиян уже получили финансовую поддержку. Ее сумма составила более 45 млрд рублей, рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным глава фонда Илья Чукалин.

«45 млрд мы с вами направили на поддержку этих 22 тыс. проектов. Это огромные средства. Некоммерческий сектор никогда не видел ничего подобного <...> То есть и количество заявителей, и количество проектов – все увеличилось», – цитирует главу фонда пресс-служба Кремля.

Он отметил, что при оценке проведенной работы учитываются все факторы: качество реализации, достижение результатов, доступность информации о том, что проект поддержан.

«Мы каждый год 100 лучших отбираем и награждаем. Вот уже за три года — 300. Буквально в прошлом году специальное обучение даже для них сделали в школе управления „Сколково“», — добавил глава фонда президентских грантов.

Чукалин отметил, что авторы инициатив с лучшими оценками получают системные преференции и статус исполнителя общественно полезных услуг в упрощенном порядке.

«Это им дает дополнительные налоговые преференции, возможность получать уже прямое финансирование на региональном уровне на оказание социальных услуг», – подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что индивидуальные предприниматели и учредители предприятий моложе 25 лет получат грантовую поддержку на создание или развитие своего бизнеса.