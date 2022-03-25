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Экономика
25 марта 2022  18:37

Молодые предприниматели Татарстана получат гранты до 1 млн рублей на развитие бизнеса

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В России индивидуальные предприниматели и учредители предприятий моложе 25 лет получат грантовую поддержку на создание или развитие своего бизнеса. Соответствующее постановление было подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Сумма гранта составит от 100 до 500 тыс. рублей, для деятелей Арктической зоны поддержка не превысит 1 млн рублей. Из бюджета предусмотрено выделить свыше 2,1 млрд рублей. Мишустин отметил, что теперь финансирование будет доступно большему числу перспективных компаний самой разной направленности.

Финансирование проекта будет проведено по проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящему в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина. 

#поддержка предпринимательства #Национальные проекты #гранты #Михаил Мишустин
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