Общество 12 января 2026 09:35

На развитие сельхозкооперативов в РТ начнут выделять более 500 млн рублей

В Татарстане с этого года на развитие сельскохозяйственной кооперации будут выделять более 500 млн рублей, в том числе 200 млн рублей – на грантовую поддержку из бюджета республики для кооперативов, продолжающих свою деятельность. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«В этом году планируются изменения по направлениям республиканской поддержки. Основная ставка делается на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для повышения эффективности работы фермерских и личных подсобных хозяйств», – рассказали в министерстве.

Кроме того, особое внимание будет уделяться строительству кормовых центров для работы с населением.

Подробнее о ситуации с поддержкой личных подсобных хозяйств в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

Около 5 млрд рублей за 10 лет: в Татарстане увеличат поддержку личных подсобных хозяйств
