За пять лет на модернизацию сельского хозяйства в РТ направлено 193 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане за пять лет в модернизацию сельского хозяйства и пищевой промышленности привлечено 193 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«За республикой – около 25% от всех капвложений в Приволжском федеральном округе. Значительные объемы инвестиций направлены на реализацию высокотехнологических проектов», – рассказал он.

По словам Махмутова, построено и введено в эксплуатацию 97 животноводческих комплексов мощностью 68 тыс. голов, элеватор для хранения зерновых и масличных культур мощностью 122 тыс. тонн, комбикормовый завод производительностью 45 тонн в час, завод по производству картофеля на 32,4 тыс. тонн в год.

Кроме того, модернизированы Казанский и Апастовский молочные комбинаты, приобретено более 16,8 тыс. единиц техники и оборудования на 61 млрд рублей.