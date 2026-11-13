По России выполнено 86% годового объема дорожных работ по нацпроекту

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В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональных и местных дорогах в целом по России уложено 117,5 млн кв. метров верхних слоев дорожного покрытия, что составляет 86% запланированного на текущий, 2026 год объема работ. Об этом сообщил курирующий строительную отрасль вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«При этом 35 субъектов Российской Федерации полностью завершили укладку верхних слоев дорожного покрытия, еще 37 регионов выполнили эти работы более чем на 90%», – уточнил заместитель Председателя Правительства России.

В этом контексте Хуснуллин напомнил, что дорожное строительство напрямую влияет на связанность огромной страны, комфорт поездок и темпы развития национальной экономики.

Министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в свою очередь заметил, что всего в этом году в рамках нацпроекта предполагается возвести, реконструировать и отремонтировать, в том числе капитально, свыше 19 тыс. километров региональной и местной дорожной сети. «Планируется, что к концу года доля региональных дорог в нормативном состоянии составит 56%», – пояснил он.

Успешному проведению дорожных работ способствует федеральное финансироване. «Только в этом году на реализацию мероприятий федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ предусмотрено 648 млрд рублей, из них 370 млрд рублей – средства федерального бюджета», – проинформировал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Радик Фаразутдинов.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.