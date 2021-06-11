На разрешение работать ночью подали заявление шесть кафе Татарстана, трем уже отказали

В Управление Роспотребнадзора по РТ пришло шесть заявок от кафе и ресторанов на работу ночью, условие выдачи разрешения — вакцинация от коронавируса всего персонала. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель ведомства Марина Патяшина.

«У нас есть шесть заявок, поступивших от предприятий общественного питания. На сегодня они у нас на рассмотрении», — отметила спикер.

Управление Роспотребнадзора по РТ уже отклонило уже три заявки, потому что рестораторы указали, что в их заведении трудится лишь один или два сотрудника и они привиты от Covid-19.

«У нас вникает обоснованный вопрос, кто готовит, кто моет посуду, кто моет полы, кто ставит музыку. Такие уловки лучше не делать, потому что мы не будем согласовывать такие заявки», — сказала главный санитарный врач РТ.

Напомним, что в Татарстане кафе и рестораны с привитыми от коронавируса сотрудниками могут получить разрешение на работу ночью. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какие требования для этого необходимо выполнить.