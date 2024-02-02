На разработку проекта благоустройства Голубых озер направят более 4 млн рублей

Разработка проектной документации благоустройства особо охраняемой природной территории «Голубые озера» оценивается в более 4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию в объеме, необходимом для получения всех необходимых согласований и положительного заключения госэкспертизы.

Согласно описанию объекта закупки, проект также предусмотрит оборудование мест для купания. Общая площадь благоустройства составит 7 328 кв. метров, назначение – «парки».

В тендер, размещенный Главстроем Татарстана, включена разработка проектов и ряда других локаций республики, разработка которых необходима для формирования комфортной городской среды. Это в том числе документация для центрального парка Бугульмы, пляжа с зоной отдыха на реке Карле в Буинске, 1-й очереди парка им.Журавлева в Высокогорском районе, сквера «Юный корабел» в Зеленодольске и 1-й очереди набережной озера Карасиха в Васильево, 2-й очереди набережной Табеева в Набережных Челнах и других. Общая стоимость работ — более 52 млн рублей.

Завершить разработку документации и пройти экспертизу по объектам запланировано до марта 2024 года.

Напомним, что 31 января Институт развития городов Татарстана представил концепцию развития экосистемы Голубых озер до 2025 года. Разработка велась по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Какое будущее уготовано особо охраняемой природной территории – в материале «Пять купелей, эковорота, парковки и видовая башня: как изменятся Голубые озера у Казани».