За год на расчистку водоемов от ила в Татарстане направят 99 млн рублей

На расчистку водных объектов Татарстана по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в этом году будет направлено 99 млн рублей. Из них 77 млн рублей республике удалось привлечь дополнительно. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в программе «Чистый Татарстан».

«Кроме того, за счет федеральных субвенций с 2015 года нам удалось расчистить 11 малых рек протяженностью более 22 км. Из бюджета Татарстана за этот период было выделено более 780 млн рублей на расчистку 46 водных объектов, это колоссальная сумма», — сказал он.

Спикер отметил, что большая работа проводится на реках и в ходе предварительного этапа. Зачастую экологам приходится мониторить состояние водного объекта от трех до пяти лет. Специалисты проводят анализ донных отложений, измеряют толщину ила, который нужно изъять. Результаты мониторинга ложатся в основу документов, которые необходимы для получения федерального финансирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что по федеральной программе «Сохранение уникальных водных объектов» в Татарстане расчистят еще две реки и пруд.