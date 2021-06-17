В Татарстане расчистят еще две реки и пруд по федеральному проекту

Еще три объекта — две реки и один пруд — в Татарстане будут расчищены благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в программе «Чистый Татарстан».

«На сегодняшний день подготовлена документация еще по двум водным объектам. Это очистка пруда в селе Державино Лаишевского района и расчистка русла реки Берсут в Мамадышском районе. Мероприятия на данных объектах поддержаны Росводресурсами, и с 2022 года здесь начнутся работы, — сказал он.

Кроме того, на сегодняшний день поддержаны мероприятия по расчистке реки Мелекески в Набережных Челнах. Часть работ выполнит подведомственное учреждение Росводресурсов, оставшиеся — специалисты Минэкологии РТ совместно с исполкомом Набережных Челнов.

«Наша задача в этом году заключается в подготовке всего комплекта документов, чтобы получить экспертизу», — сказал Тарнавский.

Мероприятия будут реализованы благодаря субвенциям из федерального бюджета. Всего будет расчищено более 4,5 км реки Мелекески.

Спикер отметил, что работы в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» начались с 2021 года. На сегодняшний день они ведутся на трех водных объектах — в селах Державино и Никольское Лаишевского района и на Меше — по расчистке притока. Данные водные объекты будут восстановлены, увеличится их пропускная способность, улучшатся условия проживания местных жителей.

«Водные объекты отбираются по критериям на основании обращений глав муниципальных образований и жителей республики. Эксперты Минэкологии РТ и других ведомств выезжают на место, определяют целесообразность проведения мероприятий, готовят проектно-сметную документацию, проводится экспертиза и документы подаются в Федеральное агенство водных ресурсов, где и принимается решение», — пояснил замминистра.