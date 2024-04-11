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На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят еще свыше 950 млн рублей
Еще 950,2 млн рублей будет направлено на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк». Выплаты стартуют с 19 апреля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Ожидается, что с учетом этих средств тебования кредиторов первой очереди, находящихся в специальном реестре, будут удовлетворены на 62,35% от установленных требований.
В АСВ уточнили, что сумма выделена за счет поступлений от реализации имущества банка и погашения задолженности его заемщиков.
Напомним, что в предыдущий раз АСВ выделило на выплаты около 1,1 млрд рублей в декабре 2023 года.
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