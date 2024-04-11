На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят еще свыше 950 млн рублей

Еще 950,2 млн рублей будет направлено на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк». Выплаты стартуют с 19 апреля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ожидается, что с учетом этих средств тебования кредиторов первой очереди, находящихся в специальном реестре, будут удовлетворены на 62,35% от установленных требований.

В АСВ уточнили, что сумма выделена за счет поступлений от реализации имущества банка и погашения задолженности его заемщиков.

Напомним, что в предыдущий раз АСВ выделило на выплаты около 1,1 млрд рублей в декабре 2023 года.