На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят еще более 1 млрд рублей

На расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк» направят еще почти 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Выплаты начнутся 22 декабря 2023 года. За счет этих средств процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди увеличится до 61% от установленных требований.

«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации имущества и погашения задолженности заемщиками кредитной организации», — прокомментировали в АСВ.

Напомним, что общий объем установленных требований к «Татфондбанку» превышает 179 млрд рублей.

Предыдущие выплаты проводились в сентябре. Тогда сумма в 1,452 млрд рублей позволила повысить процент удовлетворения кредиторов первой очереди до 59,48%.